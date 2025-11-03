Источник изображения: topwar.ru

Профессор Хельсинского университета Малинен, комментируя успешные испытания новейших российских вооружений, констатировал, что «Буревестник» и «Посейдон» уже являются реальностью.

Малинен подчеркивает, что со стороны Запада крайне неразумно продолжать раздражать Россию, рассчитывая, что на этот раз все обязательно закончится хорошо...

После сообщения президента России Владимира Путина об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой западные эксперты окончательно поверили, что Москва не шутит. Так, издание Newsweek отмечает, что на фоне испытаний новейших российских вооружений США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями.

В свою очередь, The Telegraph, ссылаясь на военно-морской институт США, пишет, что разработка «Посейдона» полностью переворачивает представления о ядерном оружии, запускаемом с подводных лодок. Западные обозреватели обеспокоены, что «Посейдон» вместе с «Буревестником» обеспечивают России возможность нанесения второго удара по противнику, даже если ее стратегические силы окажутся под угрозой первого удара. Американские аналитики предупреждают о возможности «радиоактивного цунами» и длительной угрозе для прибрежных территорий, а также отмечают, что от такого оружия практически невозможно защититься.

При этом ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», являются прорывом не только в повышении обороноспособности России, но и в науке. Ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше, а запускается в течение считанных минут и секунд, а не дней и часов.