Войти
Военное обозрение

Финский эксперт: неразумно раздражать Россию, надеясь на хороший исход

719
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Профессор Хельсинского университета Малинен, комментируя успешные испытания новейших российских вооружений, констатировал, что «Буревестник» и «Посейдон» уже являются реальностью.

Малинен подчеркивает, что со стороны Запада крайне неразумно продолжать раздражать Россию, рассчитывая, что на этот раз все обязательно закончится хорошо...

После сообщения президента России Владимира Путина об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой западные эксперты окончательно поверили, что Москва не шутит. Так, издание Newsweek отмечает, что на фоне испытаний новейших российских вооружений США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями.

В свою очередь, The Telegraph, ссылаясь на военно-морской институт США, пишет, что разработка «Посейдона» полностью переворачивает представления о ядерном оружии, запускаемом с подводных лодок. Западные обозреватели обеспокоены, что «Посейдон» вместе с «Буревестником» обеспечивают России возможность нанесения второго удара по противнику, даже если ее стратегические силы окажутся под угрозой первого удара. Американские аналитики предупреждают о возможности «радиоактивного цунами» и длительной угрозе для прибрежных территорий, а также отмечают, что от такого оружия практически невозможно защититься.

При этом ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», являются прорывом не только в повышении обороноспособности России, но и в науке. Ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки в тысячу раз меньше, а запускается в течение считанных минут и секунд, а не дней и часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»