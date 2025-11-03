Войти
ЦАМТО

Бразилия планирует наладить с Турцией промышленное партнерство в сфере обороны

Боевая бронированная машина Tulpar
Боевая бронированная машина Tulpar.
Источник изображения: ©  Mohammed Zarandah/ Anadolu Agency via Getty Images

ЦАМТО, 31 октября. Делегация командования ВС Бразилии прибыла с визитом в Турцию с целью ознакомления с образцами турецкой бронетехники и БЛА, производимыми ОПК страны, и для налаживания промышленного партнерства в сфере обороны.

Как сообщает Infodefensa.com, делегацию возглавляет командующий бразильской армией генерал Томас Мигель Мине Рибейру Пайва. Группа бразильских специалистов посетит конструкторские бюро и производственные мощности ОПК Турции в Анкаре и Стамбуле в период с 25 октября по 3 ноября.

Как отмечает Infodefensa.com, после включения компании Otokar и ее бронемашины "Тулпар" (Tulpar) в текущие процедуры бразильских тендеров по закупке новых боевых бронированных машин, а также подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами, позиции Турции на бразильском рынке оборонной продукции усилились.

В повестке дня бразильской стороны: танки, бронетехника, беспилотники (особенно боевые), ракеты и управляемые боеприпасы, а также развитие промышленного сотрудничества, которое позволит бразильскому ОПК внедрить некоторые из этих разработок у себя, уделяя особое внимание послепродажному обслуживанию и ремонту техники в рамках двустороннего сотрудничества.

Возможный экспорт военно-транспортного самолета / заправщика KC-390 "Миллениум" компании Embraer в Турцию может стать дополнительным стимулом к заключению сделок.

Отмечается, что в последние месяцы бразильско-турецкое сотрудничество уже принесло конкретные результаты.

В частности, реактивный двигатель KTJ-3200 производства Kale Jet Engines был выбран для оснащения бразильской противокорабельной ракеты MANSUP-ER, разработанной ВМС Бразилии и SIATT. Об этом решении было объявлено на учениях LAAD-2025 в апреле. Еще одним достижением стала поставка Бразилии турецких пулеметов CANiK M2 QCB калибра 12,7 мм, используемого ВС ряда стран НАТО.

Еще одним важным событием стало подписание меморандума о взаимопонимании между Embraer и TUSAS (Turkish Aerospace), который предусматривает сотрудничество в области самолетов серии E2.

В настоящее время Турция является одним из ведущих мировых центров оборонной промышленности, имея значительное присутствие на рынках Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии.

По данным Министерства обороны Бразилии, визит в Турцию является частью политики расширения международного партнерства, прежде всего в областях, связанных с передачей технологий и промышленным сотрудничеством.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Турция
Продукция
KC-390
Компании
Embraer
TAI
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
