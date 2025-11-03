Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение ритмичной работы ОПК

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса.

"У нас несколько вопросов. Один из них — это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса", — сказал он.

Следующими на повестке дня стали дополнительные меры безопасности дорожного движения в холодное время года.

"Второй — он более житейский, и особенно важен сегодня, в период наступления холодов, возможной гололедицы и так далее", — отметил Путин, передав слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Предыдущее оперативное совещание Совбеза состоялось 24 октября. Тогда обсуждалось усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.