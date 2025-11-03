Войти
Экс-чиновник Минпромторга Осьмаков стал замминистра обороны России

Заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков Антон Ваганов/ ТАСС
Источник изображения: © Антон Ваганов/ ТАСС

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов заявил об этом в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ.

Об этом сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.

"Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Белоусов. 

