Белоусов назвал укрепление вооруженных сил приоритетом для военных ведомств СНГ

Взаимодействие министерств обороны СНГ было сфокусировано на укреплении национальных вооруженных сил и поддержании региональной стабильности, отметил глава российского оборонного ведомства

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Укрепление национальных вооруженных сил и поддержание региональной стабильности является приоритетом для военных ведомств государств - участников СНГ, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Мы подвели итоги реализации концепции военного сотрудничества за прошедший пятилетний период. Наше взаимодействие на этом этапе было сфокусировано на укреплении национальных вооруженных сил и поддержании региональной стабильности", - сказал Белоусов на закрытии заседания Совета министров обороны государств СНГ, которое прошло в Алма-Ате в пятницу.

Он отметил, что на заседании подведены итоги реализации концепции военного сотрудничества за прошедший пятилетний период, а также намечены перспективные планы дальнейшего сотрудничества. Рассмотрен комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие совместных (объединенных) систем военного назначения. В том числе - связи и объединенной противовоздушной обороны. Обменялись опытом повышения боеспособности национальных вооруженных сил, сказал министр обороны РФ.

В частности, сообщил он, были заслушаны и обсуждены доклады о строительстве Вооруженных сил Казахстана и направлении их развития в современных условиях, об осуществлении белорусскими подразделениями контроля и оценки РХБ-обстановки.

"Утвердили План работы Совета министров обороны государств - участников СНГ на 2026 год", - сказал Белоусов.

Кроме того, подписаны решения об организации соревнований по военно-прикладным видам спорта, о совершенствовании метрологического обеспечения, о взаимодействии в области государственного радиолокационного опознавания, а также по кадровым и финансовым вопросам, сообщил глава российского военного ведомства. По его оценке, "итоги заседания подтвердили, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств и деятельность Совета министров обороны имеют устойчивые перспективы развития по широкому спектру направлений".