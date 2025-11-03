МИД Украины: Россия начала применять ракеты, способные нести ядерное оружие

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает украинский МИД, ВС РФ начала применять в рамках СВО ракеты 9М729 «Новатор», которые, по некоторым данным, могут нести ядерное оружие. Из-за секретной разработки этой крылатой ракеты наземного базирования Трамп во время своего первого президентского срока в 2019 году вывел США из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией. Трамп заявил, что эта ракета нарушает ДРСМД и может пролететь значительно больше установленного лимита в 500 километров.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на главу МИД Украины Сибигу, сообщает, что пуски этих ракет были впервые зафиксированы 21 августа текущего года, практически сразу же после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В частности, маркировка, якобы указывающая на применение «Новатора», была обнаружена украинской стороной на обломках, обнаруженных после атаки ВС РФ по объекту в селе Лапаевка Львовской области. С тех пор, как утверждается, ВС РФ запустили ее 23 раза. Также два пуска 9М729 якобы были зафиксированы в 2022 году.

По словам американских экспертов, в случае обычного снаряжения, изделие комплектуется осколочно-фугасной боевой частью с функцией воздушного подрыва, точно такого же, как у изделия 3М-14. «Новатор» входит в состав ОТРК «Искандер» и «Искандер-М». Ракета является сухопутным вариантом ракеты ЗМ-14 ракетного комплекса «Калибр-НК».