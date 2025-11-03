Войти
Военное обозрение

МИД Украины: Россия начала применять ракеты, способные нести ядерное оружие

881
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждает украинский МИД, ВС РФ начала применять в рамках СВО ракеты 9М729 «Новатор», которые, по некоторым данным, могут нести ядерное оружие. Из-за секретной разработки этой крылатой ракеты наземного базирования Трамп во время своего первого президентского срока в 2019 году вывел США из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией. Трамп заявил, что эта ракета нарушает ДРСМД и может пролететь значительно больше установленного лимита в 500 километров.

Информационное агентство Reuters, ссылаясь на главу МИД Украины Сибигу, сообщает, что пуски этих ракет были впервые зафиксированы 21 августа текущего года, практически сразу же после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В частности, маркировка, якобы указывающая на применение «Новатора», была обнаружена украинской стороной на обломках, обнаруженных после атаки ВС РФ по объекту в селе Лапаевка Львовской области. С тех пор, как утверждается, ВС РФ запустили ее 23 раза. Также два пуска 9М729 якобы были зафиксированы в 2022 году.

По словам американских экспертов, в случае обычного снаряжения, изделие комплектуется осколочно-фугасной боевой частью с функцией воздушного подрыва, точно такого же, как у изделия 3М-14. «Новатор» входит в состав ОТРК «Искандер» и «Искандер-М». Ракета является сухопутным вариантом ракеты ЗМ-14 ракетного комплекса «Калибр-НК».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
3М-54
9М729
Club-N
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Калибр КР
РСМД
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»