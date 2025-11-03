Войти
В Польше разработали новые технологии возведения укрытий, устойчивых к обстрелам

Источник изображения: topwar.ru

Польские ученые разработали новейшую методику строительства укрытий и ангаров, устойчивых к обстрелам и атакам беспилотников. Технология позволяет чрезвычайно быстро возводить ангары, склады или защитные сооружения.

Сообщается, что текущие исследования сосредоточены на использовании новых технологий сооружения оболочечно-грунтовых конструкций. В рамках исследований были возведены три тестовых объекта: один на территории 16-го батальона ремонта аэродромов в Яроцине, а два других — гараж и склад — на полигоне в Свентошуве. Результаты проведенных испытаний продемонстрировали чрезвычайно высокую устойчивость новых укрытий к артиллерийским обстрелам и атакам беспилотников.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время польские специалисты создают каталог типовых решений, который потенциально может стать основой для проектной документации сооружений, которые предполагается возводить по технологии UBM — как в стандартной, так и в инновационной форме.

Исследовательская группа факультета гражданской инженерии и геодезии польской военной технической академии параллельно с внедрением в войска технологии UBM работает над инновационным использованием этой технологии.

Ранее сообщалось, что польский оборонный сектор все больше становится технологически зависим от Вашингтона. Одним из наиболее показательных примеров этого процесса стало сближение польского Минобороны с американской компанией Palantir Technologies, специализирующейся на ИИ, анализе данных и цифровых решениях для оборонного сектора.

