Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране, заявил Шойгу

Шойгу: ядерные испытания на математических моделях продолжаются всегда

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ядерные испытания не прекращаются ни в одной стране ни на один день, но они не физические, а на математических моделях, заявил журналистам в пятницу секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и они проводились не физические испытания, а делались математические модели", - сказал Шойгу на пресс-конференции а рамках международного фестиваля "Народы России и СНГ".

По его словам, такие испытания необходимы.

"Такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания, постоянного совершенствования", - добавил секретарь Совбеза РФ.