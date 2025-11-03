В США обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

TWZ: Испытания ядерного оружия США могут состояться через несколько месяцев

Испытания ядерного оружия (ЯО) США могут состояться через несколько месяцев или лет, заявили опрошенные американским изданием TWZ эксперты.

По оценке специалистов, сроки готовности к испытаниям зависят от того, какие боеприпасы и в каких условиях планируется взрывать. «Это будет дорого, поскольку сроки проведения простого взрыва составляют от шести до десяти месяцев, полностью оснащенного приборами испытания — от 24 до 36 месяцев, а испытания по разработке новой ядерной боеголовки — около 60 месяцев», — сказал директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

По словам директора по глобальным рискам Американской федерации ученых Джона Вольфсталя, для проведения быстрого взрывного испытания потребуется от нескольких месяцев, тогда как полноценные ядерные испытания, позволяющие собрать весь массив данных, потребуют подготовки в течение 18 месяцев.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл заявил, что подготовка к проведению испытания ЯО под землей в условиях изоляции потребует 36 месяцев. «Теоретически, Соединенные Штаты могут запустить ракету Minuteman III с земли. В течение часа она может взорвать ядерное устройство высоко в атмосфере, и мы увидим, что одна из наших ядерных боеголовок сработала. Но, думаю, [президент США] Дональд Трамп говорил не об этом», — сказал специалист.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на экспертов сообщила, что США могут быть готовы к возобновлению испытаний ЯО через несколько месяцев.