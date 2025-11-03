Россия расширяет присутствие на Кольском полуострове (The National Interest, США)

TNI: Россия расширяет присутствие на Крайнем Севере в ответ на провокации НАТО

Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове в регионе Баренцева моря, пишет The National Interest. Эти меры стали ответом на расширение НАТО в северных областях, уверены авторы статьи. Ядерная стратегия Москвы указывает на ее твердую решимость и дальше укреплять свое господство в Арктике.

Брэндон Вайхерт

Быть может, наращивание военного присутствия России на Кольском полуострове — лишь следствие переброски сил из Средиземноморья после падения режима Асада в Сирии.

Россия продолжает играть мышцами в Заполярье, используя регион качестве в арены для демонстрации мощи, чтобы выказать недовольство реакцией НАТО на продолжающуюся спецоперацию на Украине. В частности, Россия расширяет военно-морское присутствие на Кольском полуострове в регионе Баренцева моря. Кольский полуостров, где базируется знаменитый Северный флот, — неофициальная столица атомных подводных сил России.

Во многом повторяя действия Китая в Южно-Китайском море, русские обеспечили надежную защиту полуострова при помощи систем ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). Больше всего они заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать мощь своего подводного флота в Гаджиево и на базе обеспечения в губе Окольной и защитить их.

Чем Россия занимается в Арктике?

Но, как и в конфликте на Украине, ключ к пониманию того, почему Россия внезапно расширяет свое присутствие в Арктике, — это ее убеждение, что НАТО ее провоцирует. Не забывайте, что Финляндия и Швеция недавно присоединились к и без того огромному альянсу НАТО, к которому Москва относится крайне настороженно.

Норвежская пресса уделяет пристальное внимание российскому ядерному оружию и наращиванию подводного флота на Кольском полуострове. Однако она также освещает и новые типы кораблей ледового класса, которые поступают на вооружение России в этом районе. Эти ледоколы расширяют возможности России по развертыванию сил и доминированию в Арктике. В одном из репортажей указывается, что Москва возвела на Кольском полуострове около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок.

Хотя Москва таким образом посылает Европе четкие сигналы о нежелательности деятельности НАТО на северных рубежах, наращивание сил вписывается в более масштабную стратегию Москвы по обеспечению господства в Арктике. Обновленная военно-морская стратегия Кремля в Арктике предписывает, чтобы Северный флот служил доминирующим элементом на Крайнем Севере.

Только за последний год количество российских военно-морских учений в Арктике выросло до уровня, невиданного со времен холодной войны. На учениях отрабатывалась противолодочная оборона, нанесение дальних ударов и операции под толщей льда — ВМФ России оттачивает свои навыки в условиях Крайнего Севера. Европейские источники, с началом конфликта на Украине все более нервозные, порют горячку, утверждая, что Москва тем самым готовится развязать войну против Северной Европы.

Россия продолжит наращивать присутствие в Арктике

Гораздо более трезвая оценка скандинавского журнала военных исследований утверждает, что, поскольку позиции Москвы в Средиземном море несколько пошатнулись после свержения Башара Асада в прошлом году, ВМФ России просто перебрасывает свои силы и средства из Средиземного моря в Заполярье.

Кольский полуостров играет важнейшую роль для стратегической ядерной триады России, поскольку обеспечивает ядерное сдерживание морского базирования с помощью подводных лодок Северного флота. Россия вкладывает значительные средства в господство в Арктике, и Кольский полуостров представляет собой геостратегические ворота в регион. Кроме того, наращивание сил указывает на намерение России демонстрировать мощь в районе Фареро-Исландского рубежа (линия противолодочной обороны между Гренландией, Исландией и Великобританией, в англоязычной литературе принят акроним GIUK по первым буквам вышеупомянутых стран, в русской же терминологии иногда употребляется аналогичный термин "ГИШ" — Гренландия — Исландия — Шотландия. — Прим. ИноСМИ).

Что бы ни происходило в дальнейшем, Россия явно намерена расширять присутствие на Крайнем Севере. Это не только следствие ее протяженных арктических рубежей. Это следствие очередного расширения НАТО, на сей раз в Северной Европе, и Москва хочет дать понять, что это крайне нежелательно. Что характерно, до недавнего расширения присутствие России в Заполярье со времен холодной войны было намного меньше, чем сегодня (а завтра станет еще больше).

Борьба за Крайний Север — один из самых недооцененных и малопонятных геополитических вопросов современности. Будем надеяться, что Вашингтон разберется, чтó же там в итоге происходит, пока не стало слишком поздно.