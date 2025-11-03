Новые власти Перу намерены продолжить основные проекты закупки вооружений

ЦАМТО, 31 октября. Новый премьер-министр Перу Эрнесто Альварес Миранда 22 октября представил в Конгрессе страны приоритетные направления политики кабинета министров в области обороны, включая приобретение новой военной техники.

Общий лейтмотив выступления Э.Миранда: усиление боевых возможностей ВС страны должно продолжиться, несмотря на перемены в политическом руководстве.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Минобороны Перу, в своем выступлении Э.Миранда заявил, что намерен продолжить реализацию планов усиления контроля воздушного пространства и закупки военной авиационной техники. Перечень проектов включает приобретение 24 многоцелевых боевых самолетов, 12 самолетов для борьбы с террористическими формированиями (COIN), трехкоординатных РЛС дальнего обнаружения и стратегических транспортных самолетов.

В настоящее время основой парка боевой авиации ВВС Перу являются российские истребители МиГ-29 и французские Мираж-2000. Предыдущая администрация объявила о планах закупки 24 новых боевых самолетов. Основными претендентами на поставку рассматривались шведская Saab с "Грипен E/F", американская Lockheed Martin с F-16 и французская Dassault с "Рафаль".

В своем выступлении премьер-министр также отметил намерение содействовать развитию национального производства беспилотных летательных аппаратов на производственной базе Службы технического обслуживания ВВС Перу SEMAN (Servicio de Mantenimiento).

Два дня спустя, на форуме оборонной промышленности Перу (Foro La Industria de Defensa como Politica de Estado), новый министр обороны Перу Сесар Диас Пече отметил, что министерство предложило несколько идей по увеличению оборонных расходов, включая создание национального фонда обороны, формируемого за счет отчислений от добычи полезных ископаемых в Перу.

Конгресс Перу 10 октября объявил импичмент президенту Дине Болуарте. Ее преемником стал председатель Конгресса Хосе Хери, ставший восьмым президентом страны за 10 лет. Всеобщие выборы в Перу должны быть проведены в апреле 2026 года, а следующий президент вступит в должность 28 июля 2026 года. Таким образом, администрация Х.Хери будет находиться у власти около девяти месяцев. Смена руководства вызвала опасения по поводу поддержки государством долгосрочных дорогостоящих программ закупок вооружений, в первую очередь, новых истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в число основных проектов в оборонной сфере, инициированных смещенной администрацией, помимо приобретения новых истребителей, входят строительство фрегата, патрульного корабля OPV и двух десантных катеров LCU на предприятии государственной компании SIMA (Servicios Industriales de la Marina), закупка 30 плавающих бронемашин K808 южнокорейской Hyundai Rotem, организация совместного производства РСЗО для ВС Перу.