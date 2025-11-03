Войти
ВС Польши получили еще два арендованных вертолета AH-64D "Апач"

AH-64D
AH-64D.
ЦАМТО, 31 октября. В состав 1-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Польши переданы еще два ударных вертолета AH-64D "Апач", сообщил 30 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Поставка выполнена в рамках подписанного в феврале 2025 года с властями США пакета соглашений о предоставлении ВС Польши в лизинг 8 вертолетов AH-64D "Апач".

По заявлению министра, в настоящее время соглашение с США о лизинге реализуется в соответствии с графиком. Два оставшихся вертолета будут переданы до конца 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с правительством США контракт стоимостью около 10 млрд. долл. на поставку СВ страны 96 ударных вертолетов AH-64E "Апач", логистического пакета и пакета обучения. В заказ также входит поставка боевых средств и запасных частей. Ожидается, что поставки будут выполнены в течение 2028-2032 гг.

Одновременно была достигнута договоренность передать ВС Польши в лизинг партию бывших в эксплуатации AH-64D "Апач" для применения в промежуточный период до принятия новых вертолетов на вооружение.

Пакет соглашений, которым была инициирована процедура предоставления ВС Польши в лизинг 8 американских вертолетов AH-64D "Апач", Агентство вооружений МНО Польши подписало в феврале 2025 года. Помимо поставки техники, соглашения предусматривают оказание поддержки и обучение личного состава ВС Польши. Общая стоимость данных контрактов составляет около 300 млн. долл. Доставка арендованных вертолетов в Польшу должна быть выполнена до конца 2025 года.

AH-64D будут поставлены в подразделения 1-й бригады армейской авиации СВ Польши (Иновроцлав), где начнется процесс подготовки летного и технического состава.

Первая партия вертолетов AH-64D была передана 1-й бригаде армейской авиации Сухопутных войск 17 июня 2025 года.

После поставки новых AH-64E Польша станет вторым по количественному составу оператором вертолетов "Апач" в мире после США. Вертолеты AH-64E будут размещены на базах в Иновроцлаве, Свиднике и Мальборке. Они заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-24.

