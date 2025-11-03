Войти
ТАСС

Орбан: тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан John Thys, Pool Photo via AP
Премьер-министр Венгрии отметил, что руководство ЕС по-прежнему намерено оказывать военную и финансовую помощь Украине за счет бюджетов европейских стран

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза и их единомышленники, выступающие в поддержку Украины, на деле поддерживают войну. По мнению главы правительства, это еще больше обостряет ситуацию в Европе, подталкивая ее к широкомасштабному военному конфликту.

"Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну", - сказал Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth, добавив, что руководство ЕС по-прежнему намерено оказывать военную и финансовую помощь Украине за счет бюджетов европейских стран. "Война требует денег. <…> Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги", - отметил премьер.

"Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. <…> Сегодня Европа движется к войне", - предупредил Орбан, сравнив политическую ситуацию на континенте с событиями накануне Первой и Второй мировых войн.

По его словам, единственный положительный момент заключается в том, что США после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирования конфликта на Украине мирным путем. "Сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя мы не советуем им этого делать", - сказал глава правительства. 

