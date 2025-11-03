ВС Австралии получили очередную партию вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 31 октября. Минобороны Австралии объявило о доставке в страну очередной партии многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" производства компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin).

Два UH-60M "Блэк Хок" прибыли 28 октября на авиабазу "Ричмонд" на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВВС США.

Таким образом, на текущий момент ВС Австралии переданы 17 вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,95 млрд. долл.

В январе 2023 года командование СВ США заключило с компанией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) первый контракт стоимостью 656,774 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС Австралии. Пакет поставки также включал тренажеры технического обслуживания, обучения летного состава, системы связи и навигации.

Закупка вертолетов осуществляется в рамках проекта LAND 4507 Phase-1. Вертолеты "Блэк Хок" будут эксплуатироваться Учебным центром армейской авиации на базе в Оки (Квинсленд) и 6-м авиационным полком в Холсуорти (Новый Южный Уэльс).

Первая пара из 40 заказанных вертолетов UH-60M была доставлена в Австралию в августе 2023 года.

Согласно планам, передача ВС Австралии всех 40 машин должна быть завершена к 2030 году. Австралийская промышленность будет задействована в логистической поддержке, поставке комплектующих, обучении и оказании инженерных услуг.