Войти
ЦАМТО

ВС Австралии получили очередную партию вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

816
0
0
Источник изображения: Фото: Australian Department of Defence

ЦАМТО, 31 октября. Минобороны Австралии объявило о доставке в страну очередной партии многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" производства компании Sikorsky (подразделение Lockheed Martin).

Два UH-60M "Блэк Хок" прибыли 28 октября на авиабазу "Ричмонд" на борту самолета ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВВС США.

Таким образом, на текущий момент ВС Австралии переданы 17 вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 1,95 млрд. долл.

В январе 2023 года командование СВ США заключило с компанией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) первый контракт стоимостью 656,774 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС Австралии. Пакет поставки также включал тренажеры технического обслуживания, обучения летного состава, системы связи и навигации.

Закупка вертолетов осуществляется в рамках проекта LAND 4507 Phase-1. Вертолеты "Блэк Хок" будут эксплуатироваться Учебным центром армейской авиации на базе в Оки (Квинсленд) и 6-м авиационным полком в Холсуорти (Новый Южный Уэльс).

Первая пара из 40 заказанных вертолетов UH-60M была доставлена в Австралию в августе 2023 года.

Согласно планам, передача ВС Австралии всех 40 машин должна быть завершена к 2030 году. Австралийская промышленность будет задействована в логистической поддержке, поставке комплектующих, обучении и оказании инженерных услуг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
C-17
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»