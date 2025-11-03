ВМС Франции закупают самолёты PC-24 Pilatus, способные приземляться на грунт

Источник изображения: topwar.ru

Французские военно-морские силы станут первыми в ЕС, кто начнёт использовать многофункциональный реактивный самолёт PC-24, заключив соглашение с Jet Aviation France на аренду. Самолёт, разработанный швейцарской компанией Pilatus, будет поставлен на вооружение в феврале 2026 года. Контракт предполагает закупку ВМС Франции первоначально трёх таких самолётов.

PC-24 отличается высокой эксплуатационной гибкостью, возможностью управления одним пилотом, наличием стандартного грузового люка (двери) и способностью взлетать и садиться на грунтовых взлётно-посадочных полосах.

Источник изображения: topwar.ru

Эти характеристики, как считают в ВМС Франции, делают его идеальным для выполнения различных государственных задач, таких как обучение пилотов, транспортировка грузов и обеспечение связи.

Жереми Кайе, президент Jet Aviation, отметил:

Для нас было честью сотрудничать с Управлением технического обслуживания воздушных судов (DMAé) и компанией Pilatus при выборе и приобретении нового парка самолётов PC-24 для ВМС Франции. Обладая более чем 55-летним опытом в техническом обслуживании, включая более чем 35 лет работы с государственными авиапарками, мы стремимся предлагать нашим клиентам решения, полностью соответствующие их индивидуальным потребностям. Мы рады, что благодаря нашему долгосрочному сотрудничеству с Pilatus, мы можем предложить программу приобретения и обслуживания, которая отвечает всем требованиям ВМС Франции, включая обслуживание и подготовку флота.

Иоаннис Папахристофилу, вице-президент по правительственной авиации компании Pilatus, заявил:

Мы рады, что PC-24 был выбран для использования ВМС Франции, что подчёркивает его уникальные возможности как гибкой и надёжной платформы.

Новейшая версия PC-24 обладает увеличенной дальностью полёта и грузоподъёмностью, а также более просторным салоном по сравнению с бизнес-джетами, стоимость которых может быть в два раза выше. Самолёт также оснащён интеллектуальной кабиной Pilatus Advanced Cockpit Environment (ACE), одобренной для управления одним пилотом.

Для справки: первый полёт PC-24 Pilatus состоялся в 2015 году. Стоимость такого самолёта на текущий момент оценивается в 12 млн евро. Сколько за самолёты платит Франция, пока не сообщается.

Потолок - 13,7 тыс. метров, крейсерская скорость - 814 км/ч.

Самолёты PC-24 эксплуатируются ВВС Швейцарии и Катара.