ЦАМТО, 31 октября. США должны понять всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить "играть с огнем" в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в ходе пресс-конференции 30 октября официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

В США с 19 по 21 октября в шт.Мэриленд прошла ежегодная трехдневная конференция оборонных представителей Тайваня и США, на которой обсуждались вопросы совместной разработки и производства оружия и ускорения поставок ВиВТ.

"США должны осознать высокую степень чувствительности и серьезную опасность вопроса продажи вооружения Тайваню, прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая и не поддерживать "независимость Тайваня", – заявил Ч.Сяоган.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что администрация Демократической прогрессивной партии острова заинтересована лишь в себе, а своей лестью Соединенным Штатам, которая не имеет предела, они предают Тайвань.

НОАК будет решительно подавлять любой заговор за "независимость Тайваня" и внешнее вмешательство для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, заключил Ч.Сяоган.

Ранее тайваньские СМИ сообщили, что в начале 2026 года США должны поставить на остров последнюю партию танков Abrams M1A2T, кроме того, Тайбэй заявил о желании приобрести у Вашингтона зенитные управляемые ракеты для системы Patriot и сами системы ПВО.

Примечание ЦАМТО

Объем поставок американских вооружений Тайваню за второй президентский срок Дональда Трампа, как ожидается, превысит их объем за первый срок американского лидера, сообщило 30 мая 2025 года агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

"Как ожидается, в следующие четыре года США одобрят столько заказов на поставку вооружения Тайбэю, что это превысит их объем за первый срок Трампа", – говорилось в материале агентства.

Согласно подсчетам Рейтер, во время первого президентского срока Трампа США одобрили поставки вооружения Тайваню примерно на 18,3 млрд. долл. Для сравнения – при экс-президенте Джо Байдене общая стоимость одобренных поставок ВиВТ Тайваню составила около 8,4 млрд. долл.

По утверждению источников агентства, правящие круги США, включая самого Трампа, заинтересованы в "усилении жесткой политики сдерживания" в отношении Китая.