Войти
Военное обозрение

В США могут провести испытание «Томагавка» с ядерным зарядом

839
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США после заявления Трампа о распоряжении «немедленно возобновить проведение ядерных испытаний», значительный переполох. В Неваде заявляют, что прежние объекты, на которых испытывалось американское ЯО в штате, пришли в «ненадлежащее состояние», а потому ядерные испытания могут привести к крайне тяжёлым последствиям, в том числе для жителей такого крупного города как 700-тысячный Лас-Вегас.

По поводу ядерных испытаний высказался вице-президент Вэнс. По его словам, «ядерный потенциал необходимо иногда тестировать, чтобы убедиться, что он работает как положено».

Джей Ди Вэнс:

У русских тоже большой ядерный арсенал, у китайцев большой ядерный арсенал. Мы должны убедиться в том, что наше ядерное оружие функционирует правильно.

При этом Вэнс добавил, что «США сотрудничают с разными странами, чтобы ограничить распространение ядерного оружия». Видимо, именно по этой причине США увеличивают арсенал своего тактического ядерного оружия в Германии, Италии, Нидерландах. Атомные бомбы авиационного базирования США хранят также на военной базе в Турции.

Вэнс:

Президент Трамп продолжит работать над повышение уровня национальной безопасности. Мы, конечно, знаем, что наше ядерное оружие отлично работает, но мы должны контролировать ситуацию и проверять его время от времени.

Таким образом, второй человек в американской политической иерархии дал понять, что Дональд Трамп вовсе «не ошибся», когда заявлял о необходимости возобновления прерванных в 1992 году ядерных испытаний. Соответственно, как только США эти испытания возобновят, и другие страны, обладающие ядерным оружием, пойдут по тому же пути.

Обсуждается и вопрос того, что США могут провести ограниченное испытание ТЯО - «Томагавка» с ядерной боеголовкой на спецполигоне в упомянутой Неваде, совместив испытание средства доставки и непосредственно ядерного заряда. В то же время выдвигается гипотеза о том, что испытания всё же ограничатся компьютерным моделированием, а заявления Трампа - обычная игра слов с попыткой повысить градус напряжённости, а затем отыграть назад, как он часто и делает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Нидерланды
США
Турция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»