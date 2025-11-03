В США могут провести испытание «Томагавка» с ядерным зарядом

Источник изображения: topwar.ru

В США после заявления Трампа о распоряжении «немедленно возобновить проведение ядерных испытаний», значительный переполох. В Неваде заявляют, что прежние объекты, на которых испытывалось американское ЯО в штате, пришли в «ненадлежащее состояние», а потому ядерные испытания могут привести к крайне тяжёлым последствиям, в том числе для жителей такого крупного города как 700-тысячный Лас-Вегас.

По поводу ядерных испытаний высказался вице-президент Вэнс. По его словам, «ядерный потенциал необходимо иногда тестировать, чтобы убедиться, что он работает как положено».

Джей Ди Вэнс:

У русских тоже большой ядерный арсенал, у китайцев большой ядерный арсенал. Мы должны убедиться в том, что наше ядерное оружие функционирует правильно.

При этом Вэнс добавил, что «США сотрудничают с разными странами, чтобы ограничить распространение ядерного оружия». Видимо, именно по этой причине США увеличивают арсенал своего тактического ядерного оружия в Германии, Италии, Нидерландах. Атомные бомбы авиационного базирования США хранят также на военной базе в Турции.

Вэнс:

Президент Трамп продолжит работать над повышение уровня национальной безопасности. Мы, конечно, знаем, что наше ядерное оружие отлично работает, но мы должны контролировать ситуацию и проверять его время от времени.

Таким образом, второй человек в американской политической иерархии дал понять, что Дональд Трамп вовсе «не ошибся», когда заявлял о необходимости возобновления прерванных в 1992 году ядерных испытаний. Соответственно, как только США эти испытания возобновят, и другие страны, обладающие ядерным оружием, пойдут по тому же пути.

Обсуждается и вопрос того, что США могут провести ограниченное испытание ТЯО - «Томагавка» с ядерной боеголовкой на спецполигоне в упомянутой Неваде, совместив испытание средства доставки и непосредственно ядерного заряда. В то же время выдвигается гипотеза о том, что испытания всё же ограничатся компьютерным моделированием, а заявления Трампа - обычная игра слов с попыткой повысить градус напряжённости, а затем отыграть назад, как он часто и делает.