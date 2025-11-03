Войти
Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press.

Военный Расмуссен: «Буревестник» заставит Запад отложить мысли об ударе по РФ

Оборонительные возможности, которые Россия получает благодаря ракете «Буревестник» и аппарату «Посейдон», заставят Запад отложить потенциальные мысли об ударе по РФ. Об этом рассказал подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен, пишет РИА Новости.

«Это заставит отложить любые потенциальные мысли о первом ударе со стороны Запада», — отметил он.

Также российские военные испытания вынудят задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы «выиграть» ядерное или прямое столкновение с применением обычных вооружений, добавил Расмуссен.

Он также назвал «Буревестник» и «Посейдон» технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии РФ.

26 октября глава России Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» были успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам президента, все ключевые задачи испытаний выполнены.

Зарубежные СМИ также писали о том, что новая российская военная разработка — крылатая ракета «Буревестник» — сделала стратегический арсенал РФ недосягаемым для Соединенных Штатов.

