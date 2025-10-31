На «незамедлительные» ядерные испытания у США нет ресурсов

США рискуют подорвать основы глобальной ядерной безопасности. Дональд Трамп заявил о возобновлении испытаний ядерного оружия, сославшись на якобы проводимые другими государствами аналогичные тесты. Насколько обоснованы эти утверждения, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России?

Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. "У нас больше боеприпасов, чем у кого-либо. Мы не проводим соответствующих тестирований, но поскольку этим занимаются другие государства, думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали", – сказал американский лидер.

Руководитель ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. "Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года", – сказал он ТАСС, добавив, что и США обязаны соблюдать нормы данного документа.

Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в статье для издания Foreign Affairs писал, что Америке необходимо возобновить тестирование ядерного оружия, поскольку международный диалог в этой сфере зашел в тупик. Несмотря на то, что данная идея в целом подверглась значительной критике со стороны американского общества, у О’Брайена все же нашлось немало сторонников.

Так, Роберт Питерс, старший научный сотрудник по стратегическому сдерживанию Heritage Foundation, отмечал, что Штатам следует вернуться к испытаниям ЯО для "сдерживания стратегических противников от совершения дерзких актов агрессии". Кроме того, по его мнению, данный шаг продемонстрирует миру, что давление на Вашингтон через ядерную эскалацию бессмысленно.

В России же одним из главных участников данной дискуссии является политолог Сергей Караганов. В одном из интервью по этой теме он заявил, что Москве стоит задуматься о возобновлении испытаний ЯО, поскольку это будет способствовать достижению "национальных целей по укреплению собственной безопасности".

Владимир Путин в октябре на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

Отметим, заявление Трампа прозвучало на фоне сообщений России о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник" и подводного безэкипажного аппарата "Посейдон". "Мы надеемся, что была корректно доведена информация до президента Трампа – в том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политики и эксперты расценили заявление американского лидера как "блеф". По их мнению, у такого шага несколько целей. Первая – усилить влияние США и повысить рейтинг действующей администрации. Как отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс вынуждают Трампа искать эффектные "пиар-ходы".

Он напомнил, что слухи о возобновлении США ядерных испытаний циркулировали длительное время. Среди причин он выделил устаревание американского ядерного арсенала на фоне модернизации потенциала других держав, а также ослабление глобальных позиций Вашингтона в условиях формирования многополярного мира. По мнению Климова, эти факторы побуждают радикальные круги в США вновь прибегать к "ядерной дубине" как инструменту давления.

"Кроме того, последовательное разрушение в минувшие годы американцами договорно-правовой системы, ограничивающей гонку ядерных вооружений, логически предполагала в качестве их следующего шага возобновление ядерных испытаний", – написал он в своем Telegram-канале.

"Весь смысл действий американцев и их союзников по НАТО по развалу системы соглашений по контролю над вооружениями (ДОВСЕ, РСМД, ДОН, СНВ…) заключался в том, чтобы избавиться от ограничений, мешавших западникам достигать односторонних преимуществ в военной сфере", – соглашается сенатор Константин Косачев. Он подчеркнул: решение Трампа возобновить ядерные испытания в обязательства США с юридической точки зрения не вписывается.

"Дело в том, что свою подпись под ДВЗЯИ, поставленную в 1996 году, американцы не отзывали. И даже не ратифицировав соглашение, они "обязаны воздерживаться от действий, которые лишили бы договор объекта и цели", как это сказано в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (статья 18)", – указал парламентарий.

Вторая цель поручения Трампа по ядерным испытаниям – дать ответ на совершенствование российского ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания. "Заявление главы Белого дома – проявление нездорового соревновательного духа", – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что реакцией президента США на испытание крылатой ракеты "Буревестник" стали слова о дежурстве "лучшей в мире американской атомной подводной лодки" у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата "Посейдон" – "тирада о ядерных тестах". При этом

позиция Вашингтона выглядит комично.

Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. "Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)", – уточнил Анпилогов.

В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России.

Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. "Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе, а Китай – третье". Во-вторых,

никто в мире не проводит классические ядерные испытания.

"Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий", – отметил Анпилогов.

По его словам, основной "инструмент" в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. "В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава", – пояснил собеседник.

Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. "Поэтому "незамедлительно" приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет", – считает эксперт.

"Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются.

США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели", – рассуждает спикер.

Третья цель Трампа – оказать давление не только на Россию, но и на Китай, добавил американист Малек Дудаков. Он указал, что публикацию о тестах американский лидер разместил за несколько часов до начала встречи с Си Цзиньпином.

"Глава Белого дома неоднократно говорил о том, что его беспокоит, как Москва и Пекин одновременно конкурируют в ядерной сфере с Вашингтоном. Причем американцы по многим показателям являются отстающими от России, а в каких-то аспектах – и от Китая", – сказал политолог. Он напомнил, что американская ядерная триада сейчас находится не в лучшем состоянии: для модернизации старых ракет, которым по 40-50 лет, нужны сотни миллиардов долларов.

"Этих денег у Пентагона нет. Конгресс ассигнования не выделяет, потому что у них бюджетный кризис. Кроме того, США не имеют возможностей обогащать уран и плутоний. Новыми боезарядами страна похвастать не может, приходится пересобирать и модернизировать старые. Но и этот запас прочности, который Америка имела в период холодной войны, рано или поздно иссякнет", – перечислил собеседник.

Как бы то ни было, возможное решение США по возобновлению испытаний может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. "Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле", – указал специалист.

"Вместе с тем Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Иначе нас ждет разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия", – заметил собеседник.

"Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран", – заключил Анпилогов.

