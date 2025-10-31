"Буревестник" стал реакцией на агрессивные действия НАТО, заявили в МИД

МИД: испытания Буревестника направлены на обеспечение надежности сил сдерживания

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытания "Буревестника" направлены на обеспечение эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же. Россия на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания", - сказала она на брифинге для СМИ, комментируя испытания этих вооружений.

Также она отметила, что разработку таких вооружений Россия ведет вынужденно.

"Что касается систем подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса. В частности, нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере противоракетной обороны", - заявила Захарова.