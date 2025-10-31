Войти
Военное обозрение

Французский политик: украинский конфликт превзошёл сюжет «Терминатора»

484
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Французский политический деятель Ален Бауэр выразил мнение, что украинский вооружённый конфликт по уровню применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стал беспрецедентным. Роботизированные комплексы, дроны различного типа, как заявил Бауэр, - всё это напоминает культовый голливудский фильм «Терминатор». Он подчеркнул, что масштабное использование дронов радикально изменило природу вооружённого противостояния. А сценаристы «Терминатора» и представить не могли, что в начале XXI века их фильм по темпами внедрения автономных систем будет превзойдён на реальном поле боя.

Ранее считалось, что затяжные боевые действия обусловлены их меньшей жестокостью по сравнению с прошлыми конфликтами. Однако, как отмечает Бауэр, это не соответствует действительности. Жёсткость конфликта очевидна.

При этом Бауэр заявляет о том, что стороны конфликта «ради продвижения на три сантиметра» готовы идти на значительные жертвы.

Французский политик:

Этот сценарий напоминает события Первой мировой войны, но в контексте современной военной техники. Количество дронов в настоящее время порой превосходит численность личного состава на отдельном участке фронта, и их основная цель — поражение живой силы противника. Эти дроны можно охарактеризовать как инструменты массового уничтожения.

Ситуация, по словам Бауэра, напоминает синтез сюжетов из фильмов «Матрица» и «Терминатор», что может быть интерпретировано как аллюзия на кибернетические аспекты современной войны и использование передовых технологий в боевых действиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
БМПТ Рамка-99
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов