Источник изображения: topwar.ru

Французский политический деятель Ален Бауэр выразил мнение, что украинский вооружённый конфликт по уровню применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стал беспрецедентным. Роботизированные комплексы, дроны различного типа, как заявил Бауэр, - всё это напоминает культовый голливудский фильм «Терминатор». Он подчеркнул, что масштабное использование дронов радикально изменило природу вооружённого противостояния. А сценаристы «Терминатора» и представить не могли, что в начале XXI века их фильм по темпами внедрения автономных систем будет превзойдён на реальном поле боя.

Ранее считалось, что затяжные боевые действия обусловлены их меньшей жестокостью по сравнению с прошлыми конфликтами. Однако, как отмечает Бауэр, это не соответствует действительности. Жёсткость конфликта очевидна.

При этом Бауэр заявляет о том, что стороны конфликта «ради продвижения на три сантиметра» готовы идти на значительные жертвы.

Французский политик:

Этот сценарий напоминает события Первой мировой войны, но в контексте современной военной техники. Количество дронов в настоящее время порой превосходит численность личного состава на отдельном участке фронта, и их основная цель — поражение живой силы противника. Эти дроны можно охарактеризовать как инструменты массового уничтожения.

Ситуация, по словам Бауэра, напоминает синтез сюжетов из фильмов «Матрица» и «Терминатор», что может быть интерпретировано как аллюзия на кибернетические аспекты современной войны и использование передовых технологий в боевых действиях.