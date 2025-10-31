Войти
CМИ: Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

Российский Су-24М взлетает с авиабазы «Хмеймим» в Сирии
Российский Су-24М взлетает с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.
Bloomberg: Россия возобновила полеты на военную авиабазу Хмеймим в Сирии

Российская Федерация возобновила военные полеты на авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия после шестимесячного перерыва, который был связан за сменой власти в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 и близкий к Кремлю источник.

По данным Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета направились в Латакию, где находится база. Транспортный самолет Ил-62М ВВС России 26 октября вылетел из Ливии в Латакию, а затем проследовал в Московскую область. Самолет Ан-124-100 "Руслан", имеющий большую грузоподъемность, с 24 октября "трижды прибывал в аэропорт, последний рейс был совершен в среду», говорится в публикации.

15 октября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Это был первый очный контакт лидеров двух стран после смены власти в Сирии. Совместного заявления для СМИ не последовало.

Однако сирийский президент в ходе переговоров подчеркнул, что Дамаск с уважением относится ко всем соглашениям с Москвой, которые были подписаны в прошлые годы. Кроме того, лидер Сирии заявил российскому коллеге, что он «будет соблюдать все прошлые соглашения, заключенные между его страной и Москвой».

Ранее российские военные отбили атаку сирийских боевиков у авиабазы Хмеймим.

Антон Демидов

  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
