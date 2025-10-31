Завод «Калашникова» ИМЗ нарастил выручку от продаж пистолетов на 112%

Ижевский механический завод увеличил продажи пистолетов на 112% за девять месяцев

Ижевский механический завод за девять месяцев 2025 года продемонстрировал рекордный рост выручки от реализации пистолетов всех модификаций.

Выручка Ижевского механического завода, входящего в концерн "Калашников", за девять месяцев 2025 года выросла на 55% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал концерна.

Особенно динамично рос дивизион пистолетного производства: доходы от продажи пистолетов всех модификаций увеличились на 112%.

За отчетный период выручка от продаж всей стрелковой продукции завода выросла на 71%. Кроме того, доход от реализации ружей и винтовок всех модификаций увеличился на 35%.

Среди самых популярных моделей – пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пневматический пистолет МР-654. В категории ружей стабильно востребованы классические варианты для охоты: МР-27, МР-18 и карабин "Лось".

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн "Калашников" увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз.

Предприятие поставило в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

Компания досрочно отгрузила крупную партию автоматов АК-12К.

Мария Иванова