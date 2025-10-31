Войти
Володин назвал «Буревестник» ключом к испытаниям «Посейдона»

Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»
Володин: Создание «Буревестника» позволило испытать «Посейдон»

Создание российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» позволило провести испытания уникального подводного аппарата «Посейдон», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

Володин подчеркнул, что этому оружию нет равных в мире, передает РИА "Новости".

Спикер Госдумы отметил, что президент России Владимир Путин верил в проект и лично контролировал его ход. По его словам, результат этого взаимодействия – появление одного из самых современных и мощных вооружений.

Володин подчеркнул, что теперь западные страны должны осознать значимость российского оружия и быть готовыми обращаться к верховному главнокомандующему России с уважением. Он добавил, что зарубежные оппоненты пытаются замалчивать этот успех.

В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты "Буревестник". Накануне он заявил о проведении испытаний подводного аппарата "Посейдон".

Валерия Городецкая

Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
