Премьер Греции Мицотакис предложил создать оборонный фонд ЕС

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис выступил за учреждение фондового инструмента для поддержки важных оборонных программ Евросоюза, а также усиления кооперации.

Кириакос Мицотакис во время встречи с еврокомиссаром Петром Серафином высказал убеждение в необходимости создания общеевропейского оборонного фонда для финансирования стратегически значимых проектов, передает РИА "Новости".

Он подчеркнул важность подобных мер в рамках плана ЕС "Готовность 2030" и отметил, что инструменты коллективного финансирования должны стать приоритетом органов Евросоюза.

Серафин поддержал тезисы премьер-министра и заявил, что оборона должна рассматриваться как первоочередное общественное благо.

"Я полностью согласен с вашим мнением о том, что оборона – это высшее общественное благо, и что нам следует сосредоточиться на проектах, которые не может реализовать одно государство-член", – отметил еврокомиссар.

Еврокомиссар по бюджету также призвал утроить расходование средств на защиту границ и миграционную политику, однако признал сложность поиска новых источников финансирования для этих реформ. Он указал на необходимость широкого обсуждения дополнительных возможностей наполнения бюджета Евросоюза.

Программа "Готовность 2030" предполагает за четыре года привлечь около 800 млрд евро на перевооружение и совместную безопасность. Этот план изначально назывался "Перевооружение Европы", но был переименован после критики ряда стран ЕС, пишет агентство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о планах увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

В юго-восточной части Польши начал работу тренировочный лагерь Camp Jomsborg для подготовки примерно 1,2 тыс. военных с Украины одновременно. Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в строительство нового завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

Денис Тельманов