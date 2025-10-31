Войти
Начались летные испытания новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" ВВС Польши

Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 30 октября. Генеральный штаб Вооруженных сил Польши 29 октября сообщил о начале летных испытаний двух новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар"), предназначенных для поставки ВВС Польши.

На текущий момент со сборочной линии корпорации Lockheed Martin сошли 7 истребителей F-35A "Гусар". Самолеты AZ-05, AZ-06 и AZ-07 в течение ноября-декабря выполнят перелет с предприятия компании в Форт-Уэрте (шт.Техас) на авиабазу Национальной гвардии США "Эббинг" (шт.Арканзас), где будут использоваться для подготовки польских пилотов. В настоящее время на базе уже находятся первые четыре самолета. Последний самолет (AZ-08), предназначенный для поддержки летной подготовки в США, присоединится к ним в феврале 2026 года.

Поставки следующих 14 самолетов, запланированные на 2026 год, будут осуществляться напрямую в Польшу. Как ожидается, первые F-35A прибудут в Польшу в течение мая-июня 2026 года. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине, которые проходят комплексную модернизацию. Еще 10 самолетов будут поставлены в 2027-2029 гг.

Полеты F-35 под управлением польских пилотов начались в январе 2025 года. С тех пор два пилота прошли курс инструкторов, а еще двое – курс переподготовки на F-35 и продолжают обучение на курсе инструкторов. Еще два пилота начали курс переподготовки, известный как "переходный". Одновременно проходит обучение специалистов других категорий.

После завершения подготовки пилотов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также возвратятся в Польшу.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Соглашение также предусматривает оказание услуг обучения личного состава и логистической поддержки, включая поставку запасных частей и расходных материалов, тренажеров, автономной информационно-логистической системы. Стоимость покупки составляет 4,6 млрд. долл. Контракт не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года.

В Польшу первые F-35A должны прибыть в 2026 году. Поставки продолжатся до 2030 года.

