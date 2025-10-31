Войти
Ростех

Разработка «Росэл» поможет проектировать сверхэффективные антенны

464
0
0
Разработка «Росэл» поможет проектировать сверхэффективные антенны
Разработка «Росэл» поможет проектировать сверхэффективные антенны.
Источник изображения: Фото: «Росэл»

Программный комплекс позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех создал программный комплекс для проектирования сложных антенных систем. Техническое решение позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала. Разработка актуальна для различных областей, включая системы телесвязи, радиолокации, спутниковой связи и медицины.

В основе программы лежит математическая модель, отражающая особенности расположения элементов антенного комплекса. Благодаря этому можно рассчитать оптимальную конфигурацию всех компонентов, которая обеспечит электромагнитную совместимость и повысит помехоустойчивость систем связи. Это особенно актуально в условиях, когда между элементами небольшое расстояние.

Техническое решение уже доказало свою эффективность при проектировании антенных систем для размещения в условиях ограниченного пространства — на верхних площадках телекоммуникационных башен, мачтах и крышах автомобилей связи.

Разработкой программного комплекса в составе «Росэл» занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем (СИП РС) концерна «Автоматика».

«Наши молодые ученые предложили решение, учитывающее существенно большее количество факторов и требований в процессе создания антенных систем. Благодаря этому серьезно расширились возможности проектирования антенных комплексов любой сложности и конфигурации. Устройство принимает во внимание как электродинамические характеристики, так и внешние факторы окружающей среды, а также особенности размещения антенн», — отметил врио генерального директора СИП РС Николай Носов.

Самарское инновационное предприятие радиосистем — один из ведущих разработчиков технических средств радиосвязи и телекоммуникаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов