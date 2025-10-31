Разработка «Росэл» поможет проектировать сверхэффективные антенны.

Программный комплекс позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех создал программный комплекс для проектирования сложных антенных систем. Техническое решение позволяет рассчитать оптимальное расположение всех компонентов для обеспечения максимально высокого качества приема и передачи сигнала. Разработка актуальна для различных областей, включая системы телесвязи, радиолокации, спутниковой связи и медицины.

В основе программы лежит математическая модель, отражающая особенности расположения элементов антенного комплекса. Благодаря этому можно рассчитать оптимальную конфигурацию всех компонентов, которая обеспечит электромагнитную совместимость и повысит помехоустойчивость систем связи. Это особенно актуально в условиях, когда между элементами небольшое расстояние.

Техническое решение уже доказало свою эффективность при проектировании антенных систем для размещения в условиях ограниченного пространства — на верхних площадках телекоммуникационных башен, мачтах и крышах автомобилей связи.

Разработкой программного комплекса в составе «Росэл» занималось Самарское инновационное предприятие радиосистем (СИП РС) концерна «Автоматика».

«Наши молодые ученые предложили решение, учитывающее существенно большее количество факторов и требований в процессе создания антенных систем. Благодаря этому серьезно расширились возможности проектирования антенных комплексов любой сложности и конфигурации. Устройство принимает во внимание как электродинамические характеристики, так и внешние факторы окружающей среды, а также особенности размещения антенн», — отметил врио генерального директора СИП РС Николай Носов.

Самарское инновационное предприятие радиосистем — один из ведущих разработчиков технических средств радиосвязи и телекоммуникаций.