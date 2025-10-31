США выводят часть своих войск из Восточной Европы (Foreign Policy, США)

FP: США выводят из Восточной Европы несколько тысяч военнослужащих

США объявили о решении вывести из Европы несколько тысяч военнослужащих, сообщает FP. Республиканцы в конгрессе раскритиковали этот шаг, назвав его "прямо противоречащим стратегии президента" — ведь еще недавно Трамп утверждал, что никакой передислокации не планируется.

Сэм Скоув (Sam Skove)

Высокопоставленные республиканцы в конгрессе выражают обеспокоенность в связи с тем, что с ними не проконсультировались.

Соединенные Штаты объявили в среду, что выведут из Европы несколько тысяч своих военнослужащих. Такой шаг вызвал обеспокоенность у высокопоставленных республиканских конгрессменов на фоне продолжающихся попыток США урегулировать российско-украинский вооруженный конфликт.

В первую очередь принятое решение касается боевой группы 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки. Она прибыла в Европу в январе в рамках ротации, сменив другие подразделения сухопутных войск США. В Европе находится около 3 тысяч военнослужащих из этой бригады, и все они должны вернуться в США к концу ноября, о чем заявил официальный представитель американской группировки сухопутных войск в Европе Терри Уэлч. Согласно объявленному плану, замены этим военнослужащим не будет.

По данным министерства обороны Румынии, подразделения этой бригады размещены в Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Все четыре страны граничат либо с Украиной, либо с Черным морем, которое стало ареной боевых действий в вооруженном конфликте между Украиной и Россией. Тем не менее, Соединенные Штаты оставят другие войска в Румынии, в том числе, военнослужащих из 3-й пехотной дивизии.

Штаб группировки армии США в Европе в своем заявлении отметил, что такое решение было принято для "обеспечения сбалансированной конфигурации сил и средств США" и отражает возросший "боевой потенциал и ответственность Европы".

Среди войск, покидающих Румынию, будут подразделения, базирующиеся на авиабазе "Михаил Когэлничану". В 2024 году Румыния приступила к работам по модернизации базы, ориентировочная стоимость которых составит 2,7 миллиарда долларов. Соединенные Штаты держат другие бригады в Германии и Италии, включая боевую группу пехотной бригады, дислоцирующуюся на постоянной основе в итальянском городе Виченца.

У США также есть боевые части и подразделения в Польше и Эстонии, которые граничат с Россией. Заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна "не получала никакой информации" о выводе американских войск.

Республиканцы, возглавляющие комитеты сената и палаты представителей по делам вооружённых сил, раскритиковали этот шаг, назвав его "прямо противоречащим стратегии президента". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет планов вывода войск из Европы.

"Преждевременный вывод войск США с восточного фланга НАТО, осуществляемый спустя всего несколько недель после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии, подрывает сдерживание и может стать для России приглашением к дальнейшей агрессии", — отметили в совместном заявлении американский сенатор Роджер Викер, председательствующий в сенатском комитете по делам вооруженных сил, и председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс.

Викер и Роджерс также отметили финансовые расходы Румынии на размещение американских войск и заявили, что до принятия решения с конгрессом никто не консультировался. Министерство обороны проинформировало конгресс о выводе войск в пятницу, о чем рассказали два его сотрудника. Их имена не называются.

"Министерство обороны намерено заявить, что это довольно небольшое воинское формирование, и поэтому данный шаг не имеет особого значения. Однако это абсурдный аргумент. Это 20% нашей боевой мощи в Европе, — сказал один из сотрудников. — Это неуместное решение".

Викер и Роджерс также дали понять, что решение было принято без обширных консультаций в правительстве США. Конгресс "не согласится на существенные изменения в нашей боевой структуре, которые осуществляются без строгого межведомственного процесса, без координации с командирами боевых частей и с объединенным штабом", — написали Викер и Роджерс.

Государственный секретарь Марко Рубио 9 октября принял в Вашингтоне румынского министра иностранных дел Оану Цою. Во время этой встречи Рубио "признал, что Бухарест провел серьезную работу по выполнению обязательств по расходам на оборону", о чем сообщил Государственный департамент США.

Госдепартамент отказался уточнить, участвовал ли он в процессе планирования до того, как прозвучало заявление министерства обороны. В среду представитель США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что "США по-прежнему преданы Румынии".