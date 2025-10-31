Войти
ЦАМТО

Rheinmetall инвестирует 1 млрд. евро в производство артиллерийских боеприпасов в Болгарии

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 30 октября. Немецкая компания Rheinmetall и болгарская VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi) 28 октября подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов.

Как говорится в пресс-релизе Rheinmetall, инвестиции в проект составят около 1 млрд. евро, что сделает новое предприятие одним из крупнейших в секторе боеприпасов, построенных за последние годы.

Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании, а VMZ – долей в 49%. Производственная площадка, расположенная в районе Сопота в Болгарии, займет площадь около 100 га.

Ожидается, что на предприятии будет создано около 1000 новых рабочих мест. После ввода в эксплуатацию завод будет производить около 150 тыс. артиллерийских снарядов и необходимое количество метательных зарядов в год, а также около 1300 т пороха для обеспечения деятельности VMZ.

Начало производства гильз запланировано на 2027 год, а производство пороховых зарядов – на 2028 год. Как отмечается, новый завод укрепит оборонный производственный потенциал Болгарии в рамках европейских и натовских цепочек поставок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Компании
Rheinmetall
