«Калашников» вооружит охрану объектов «Сайгой»

«Калашников»: Охрана объектов одной из корпораций России получит ружья «Сайга»

Сотрудников службы охраны, которые работают на объектах одной из российских государственных корпораций, вооружат ружьями «Сайга-12КВ». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" заключило договор с юридическим лицом с особыми уставными задачами одной из российских госкорпораций на поставку служебных гладкоствольных ружей "Сайга-12КВ" для обеспечения физической охраны объектов», — говорится в сообщении.

Ружья «Сайга-12КВ» в исполнении 030 разработали на базе автомата Калашникова АК-74М. Газоотводная автоматика позволяет использовать различные патроны 12-го калибра с гильзами длиной 70 и 76 миллиметров. «Сайга» получила планку Пикатинни на крышке ствольной коробки, которая позволяет устанавливать различные прицелы.

В июле «Калашников» сообщил, что модернизированные гладкоствольные ружья МР-155 используют в зоне проведения специальной военной операции для борьбы с дронами.