Войти
Lenta.ru

«Калашников» вооружит охрану объектов «Сайгой»

460
0
0
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников»: Охрана объектов одной из корпораций России получит ружья «Сайга»

Сотрудников службы охраны, которые работают на объектах одной из российских государственных корпораций, вооружат ружьями «Сайга-12КВ». Об этом сообщил концерн «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" заключило договор с юридическим лицом с особыми уставными задачами одной из российских госкорпораций на поставку служебных гладкоствольных ружей "Сайга-12КВ" для обеспечения физической охраны объектов», — говорится в сообщении.

Ружья «Сайга-12КВ» в исполнении 030 разработали на базе автомата Калашникова АК-74М. Газоотводная автоматика позволяет использовать различные патроны 12-го калибра с гильзами длиной 70 и 76 миллиметров. «Сайга» получила планку Пикатинни на крышке ствольной коробки, которая позволяет устанавливать различные прицелы.

В июле «Калашников» сообщил, что модернизированные гладкоствольные ружья МР-155 используют в зоне проведения специальной военной операции для борьбы с дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов