Патрушев: технологии завода "Янтарь" вносят вклад в обороноспособность РФ

Коллектив предприятия получил государственную награду

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Достижения сотрудников завода "Янтарь" в разработке современных технологий судостроения вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России и достижение технологического суверенитета. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

На церемонии вручения государственной награды коллективу "Янтаря" он отметил, что сила предприятия не только в его техническом оснащении, но и прежде всего в людях.

"Безусловно, все успехи предприятия - это заслуга заводчан, талантливых профессионалов с высоким потенциалом, преданных своему делу и интересам Родины, среди которых есть и трудовые династии, что говорит о преемственности поколений и традиций, - обратился Патрушев к коллективу предприятия. - Ваши достижения в разработке современных технологий для судостроения формируют основу для перспективного развития флота, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и достижение ее подлинного технологического суверенитета".

Специалисты успешно реализуют поставленные задачи, сохраняя преемственность поколений и традиций, заложенных многолетним опытом, указал помощник президента.

"За высокие показатели в производственной деятельности, за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала РФ указом президента Российской Федерации трудовой коллектив прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" награждается государственной наградой - орденом "За доблестный труд", - сказал Патрушев.

Он поздравил ветеранов и работников предприятия с высокой наградой и пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо России - великой морской державы.

На церемонии награждения заслуги предприятия в развитии отечественного судостроения отметили также гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Они поздравили коллектив "Янтаря" с высокой государственной наградой и подчеркнули важность работы корабелов для региона и для всей страны.

Это уже вторая высокая госнаграда в истории предприятия. В 1966 году завод был отмечен орденом Трудового Красного Знамени.