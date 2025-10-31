Войти
ЦАМТО

Yonhap: Южной Корее потребуется 10 лет на создание атомной подлодки

444
0
0
Корабли ВМС Южной Кореи
Корабли ВМС Южной Кореи.
Источник изображения: ВМС Южной Кореи

ЦАМТО, 30 октября. Южной Корее понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной силовой установкой, заявило агентство Ренхап со ссылкой на заявление начальника штаба ВМС Южной Кореи адмирала Кан Дон Гиля.

Агентство отмечает, что такое заявление адмирал сделал во время выступления на сессии парламента 30 октября.

По словам Кан Дон Гиля, пока не принято решение о разработке подводной лодки с атомной силовой установкой в рамках проекта создания субмарин класса "Досан Ан Чханхо", передает "РИА Новости".

"Если решение будет принято, то это (создание подводной лодки – ред.) займет примерно 10 лет", – цитирует Ренхап начальника штаба ВМС.

Согласно агентству, адмирал спрогнозировал, что будущая подводная лодка будет иметь водоизмещение в 5000 т или больше.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ".

Трамп находился в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов