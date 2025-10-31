Yonhap: Южной Корее потребуется 10 лет на создание атомной подлодки

ЦАМТО, 30 октября. Южной Корее понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной силовой установкой, заявило агентство Ренхап со ссылкой на заявление начальника штаба ВМС Южной Кореи адмирала Кан Дон Гиля.

Агентство отмечает, что такое заявление адмирал сделал во время выступления на сессии парламента 30 октября.

По словам Кан Дон Гиля, пока не принято решение о разработке подводной лодки с атомной силовой установкой в рамках проекта создания субмарин класса "Досан Ан Чханхо", передает "РИА Новости".

"Если решение будет принято, то это (создание подводной лодки – ред.) займет примерно 10 лет", – цитирует Ренхап начальника штаба ВМС.

Согласно агентству, адмирал спрогнозировал, что будущая подводная лодка будет иметь водоизмещение в 5000 т или больше.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что "дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ".

Трамп находился в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября.