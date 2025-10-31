Войти
ТАСС

Песков объяснил, почему Путин объявил о "Посейдоне" на встрече с бойцами СВО

436
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

По словам президента РФ, военным интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал раненым бойцам СВО об испытаниях "Посейдона", поскольку они проходили накануне встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он рассказывал о "Буревестнике" в воскресенье, а об испытании, которое было позавчера (испытания подводного аппарата "Посейдон" - прим. ТАСС), он, соответственно, рассказывал вчера", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, напомнил пресс-секретарь, Путин назвал причину, по которой заговорил с героями специальной военной операции об испытаниях. "Президент сам пояснил. Он сказал, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны", - добавил Песков.

Накануне Путин в ходе посещения военного госпиталя им. П. В. Мандрыка сообщил, что успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой являются огромным успехом. По его словам, удалось впервые не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов