Песков объяснил, почему Путин объявил о "Посейдоне" на встрече с бойцами СВО

По словам президента РФ, военным интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал раненым бойцам СВО об испытаниях "Посейдона", поскольку они проходили накануне встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он рассказывал о "Буревестнике" в воскресенье, а об испытании, которое было позавчера (испытания подводного аппарата "Посейдон" - прим. ТАСС), он, соответственно, рассказывал вчера", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, напомнил пресс-секретарь, Путин назвал причину, по которой заговорил с героями специальной военной операции об испытаниях. "Президент сам пояснил. Он сказал, что наверняка нашим бойцам, которые воюют на СВО, интересно знать в целом, что происходит в более широком контексте для обеспечения безопасности нашей страны", - добавил Песков.

Накануне Путин в ходе посещения военного госпиталя им. П. В. Мандрыка сообщил, что успешные испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой являются огромным успехом. По его словам, удалось впервые не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.