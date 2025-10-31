Испытание "Буревестника" не является ядерным, заявили в Кремле

Песков: испытания "Буревестника" не являются ядерными

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытание "Буревестника" никоим образом не является ядерным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это не является ядерным испытанием никоим образом", - сказал Песков журналистам.