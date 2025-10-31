Войти
Lenta.ru

Корабли ВМС Германии вооружат лазерами

426
0
0
Фото: Philip Dulian / Globallookpress.com
Фото: Philip Dulian / Globallookpress.com.

Корабли ВМС Германии вооружат антидроновыми лазерами в 2029 году

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Германии могут вооружить боевыми лазерами к 2029 году. Новые установки позволят сбивать дроны, пишет Breaking Defense.

Компании Rheinmetall и MBDA, которые десять лет работали над установкой, заявили о завершении испытаний в море. Демонстрационный образец антидронового лазера передали правительству для дальнейших испытаний в Центре лазерной экспертизы.

«Успешные испытания, проведенные на фрегате "Саксония", впервые в Европе доказали способность демонстратора к отслеживанию, эффективность и точность в реальных условиях эксплуатации», — сообщили разработчики.

В ходе испытаний разработка прошла более ста тестов с боевой стрельбой и множество испытаний по отслеживанию целей. Как пишет издание, технология показала высокую точность и скорость реакции в ходе борьбы с беспилотниками.

Rheinmetall отвечает за интеграцию лазера на корабль и разработку системы прицеливания, а MBDA работала над аппаратурой управления огнем.

В сентябре стало известно, что на российско-белорусских учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран». Комплекс способен уничтожать малогабаритные дроны на расстоянии до одного километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов