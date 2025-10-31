Корабли ВМС Германии вооружат лазерами

Корабли ВМС Германии вооружат антидроновыми лазерами в 2029 году

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Германии могут вооружить боевыми лазерами к 2029 году. Новые установки позволят сбивать дроны, пишет Breaking Defense.

Компании Rheinmetall и MBDA, которые десять лет работали над установкой, заявили о завершении испытаний в море. Демонстрационный образец антидронового лазера передали правительству для дальнейших испытаний в Центре лазерной экспертизы.

«Успешные испытания, проведенные на фрегате "Саксония", впервые в Европе доказали способность демонстратора к отслеживанию, эффективность и точность в реальных условиях эксплуатации», — сообщили разработчики.

В ходе испытаний разработка прошла более ста тестов с боевой стрельбой и множество испытаний по отслеживанию целей. Как пишет издание, технология показала высокую точность и скорость реакции в ходе борьбы с беспилотниками.

Rheinmetall отвечает за интеграцию лазера на корабль и разработку системы прицеливания, а MBDA работала над аппаратурой управления огнем.

В сентябре стало известно, что на российско-белорусских учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран». Комплекс способен уничтожать малогабаритные дроны на расстоянии до одного километра.