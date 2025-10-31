Войти
На выставке в Киеве показали украинские наземные роботизированные комплексы

Источник изображения: topwar.ru

Недавно в украинской столице прошел очередной Международный форум оборонных индустрий DFNC1. В числе прочего, на этой выставке в Киеве показали украинские наземные роботизированные комплексы (НРК).

Повышенный интерес украинского командования к данному виду техники вполне объясним, если учесть хроническую нехватку личного состава в подразделениях ВСУ. Поэтому в Киеве активно рассматривают различные варианты замены солдат роботами, которые могли бы выполнять боевые задачи вместо людей.

На данный момент существует несколько вариантов применения НРК украинскими военными. В частности, роботы успешно справляются с задачей минирования и разминирования дорог или позиций.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Также они позволяют без риска для личного состава доставлять на позиции боеприпасы, воду, продовольствие и прочие грузы. Уже хорошо отработана эвакуация из опасной зоны наземными автономными платформами раненых и тел погибших.

Кроме того, ВСУ начали использовать роботов в качестве бойцов. Они обстреливают российские позиции и подрывают перед ними взрывчатку. Их могут оснащать различным оружием, включая автоматы.

Также НРК пробовали задействовать для разведки местности, но БПЛА в большинстве ситуаций лучше справляются с данной задачей. Но перед воздушными дронами у наземных роботов есть неоспоримое преимущество – они более грузоподъемны.

Чаще всего стоимость НРК, применяемых ВСУ, колеблется в пределах от одной до 70 тысяч долларов.

