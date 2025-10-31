Минобороны Индии одобрило закупку вооружений на сумму 9 млрд. долл.

ЦАМТО, 30 октября. Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха одобрил ряд крупных закупок для Вооруженных сил на общую сумму 790 млрд. индийских рупий (9 млрд. долл.).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 23 октября Минобороны Индии заявило, что предоставило "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для программ, реализуемых всеми тремя видами Вооруженных сил. Стоимость отдельных программ и количество закупаемых платформ не раскрывается. Известно, что планы закупок включают приобретение четырех новых десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД) у национальных судостроительных компаний.

Как заявлено, закупка ДВКД позволит ВМС Индии проводить десантные операции совместно с Сухопутными войсками и ВВС. Новые ДВКД также могут применяться для поддержки миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В числе других получивших AoN проектов для ВМС Индии: приобретение 30-мм морской артиллерийской установки Naval Surface Gun производства Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), легких торпед компании Bharat Dynamics Limited (BDL), оптико-электронной системы поиска и сопровождения целей и боеприпасов для 76-мм артиллерийской установки Super Rapid эсминцев УРО класса "Калькутта".

Среди наиболее значимых закупок для Сухопутных войск: приобретение гусеничных самоходных ПТРК NAMIS Mk.2 производства Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL), разработанной Bharat Electronics Limited (BEL) мобильной наземной системы радиоэлектронной разведки GBMES (Ground Based Mobile Electronic Intelligence), а также высокомобильных транспортных средств HMV (High Mobility Vehicles) с погрузочно-разгрузочным краном.

В интересах ВВС Индии было одобрено приобретение системы дальнего обнаружения и поражения целей (CLRTS/DS), которая должна обеспечить автономный взлет, посадку, навигацию, обнаружение и доставку боевой нагрузки в районы выполнения задач.

В соответствии с действующими в Индии правилами закупок, после получения AoN командование ВВС Индии подготовит запросы о предложениях в рамках каждого проекта приобретения.

Планы ВМС Индии, предусматривающие закупку четырех новых десантно-вертолетных кораблей-доков, были впервые одобрены правительством около 15 лет назад. В последующие годы программа несколько раз приостанавливалась и возобновлялась. Последний запрос об информации был опубликован ВМС Индии в 2021 году.

Ранее командование ВМС Индии предполагало, что закупаемые ДВКД будут обеспечивать перевозку танков, бронетранспортеров, тяжелых грузовиков, другой техники, а также до 1000 военнослужащих Их автономность должна составлять до 45 суток. ДВКД планировалось вооружить ЗРК ближнего действия и ЗАК.