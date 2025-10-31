Войти
Lenta.ru

В Китае заметили модернизированную «летающую парту»

466
0
0
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters.

TWZ: В Китае заметили модернизированный учебный самолет JL-10

Прототип модернизированного учебно-тренировочного самолета (УТС) JL-10 («Цзяолянь-10») заметили в Китае. Самолет может стать «летающей партой» для палубной авиации, пишет TWZ.

Издание обратило внимание на снимки, демонстрирующие прототип самолета на земле и в полете. Автор допустил, что JL-10 построила компания Hongdu Aviation Industry Group (HAIG), которая специализируется на выпуске УТС. Двухдвигательный самолет с двухместной кабиной получил хвостовое оперение с двумя вертикальными стабилизаторами.

По неподтвержденным данным, новый УТС оснастили турбовентиляторными двигателями WS-17. Также на самолете можно заметить узлы для крепления ракет класса «воздух — воздух», а окраска носовой части может указывать на наличие радара для выполнения боевых задач.

Еще одной особенностью УТС стало усиленное трехопорное шасси и увеличенный корневой наплыв крыла. Последняя деталь может улучшить маневренность на малых скоростях и больших углах атаки при посадке на авианосец.

Ранее в октябре стало известно, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Самолет с бортовой радиолокационной станцией может нести ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Як-130
Проекты
Авианосец
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:21
  • 3
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов