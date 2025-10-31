Войти
В Минске начала работу межправкомиссия по ВТС Беларуси и России

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

ЦАМТО, 30 октября. В Минске 29 октября начали работу эксперты белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Специалисты двух стран под руководством начальника управления ВТС Госкомвоенпрома Андрея Тарасова и заместителя начальника по ВТС ФСВТС России Елены Коптевой приступили к детальному обсуждению актуальных вопросов и перспективных направлений взаимодействия в военно-технической сфере.

31 октября состоится 25-е пленарное заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под руководством председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрия Шугаева, по результатам которого сопредседатели комиссии подпишут итоговый Протокол.

Это событие – очередной важный шаг в укреплении обороноспособности и углублении интеграции в рамках Союзного государства, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
