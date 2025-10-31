Стенергард: Швеция хочет оплатить активами РФ поставки истребителей "Грипен E" Украине

ЦАМТО, 30 октября. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки истребителей "Грипен E" Украине могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов.

Как напоминает "РИА Новости", премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей "Грипен E" Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.

"Я думаю, что может быть несколько способов финансирования, и, вероятно, нам придется комбинировать разные методы. Но я считаю, что замороженные активы России должны быть частью этого", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме.

Справка ЦАМТО

"Грипен E" является дальнейшим развитием состоящих на вооружении ВВС Швеции истребителей JAS-39C/D. Самолет существенно улучшен по сравнению с существующей версией, практически во всех сферах, включая летно-технические характеристики, живучесть, средства обнаружения, боевую нагрузку, средства связи, авионику и интерфейс "человек-машина". При разработке Saab изначально была ориентирована на создание самолета с высокими характеристиками по доступной стоимости.

Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) объявило о состоявшейся 20 октября церемонии передачи командованию ВВС страны первой пары новых истребителей JAS-39 "Грипен E". Переданные JAS-39 "Грипен E" являются первыми из 60 серийных самолетов, которые были заказаны для ВВС Швеции.

Сборочная линия Saab в Линчепинге рассчитана на выпуск 24 самолетов в год для ВВС Швеции и зарубежных заказчиков.