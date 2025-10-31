Состоялась церемония крещения АПЛ SSN-801 "Юта" класса "Вирджиния"

Войти
Источник изображения: Фото: GDEB

ЦАМТО, 30 октября. На верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) 25 октября состоялась церемония крещения новой многоцелевой АПЛ SSN-801 "Юта" класса "Вирджиния".

Подводная лодка SSN-801, строительство которой началось в 2018 году, станет 28-й АПЛ класса "Вирджиния" и 14-й АПЛ, поставленной компанией Electric Boat. Закладка киля подлодки состоялась 1 сентября 2021 года.

Подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы; скрытной доставки небольших групп ССО к месту проведения операций; нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк"; асимметричных боевых действий; ведения наблюдения и разведки; установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

На текущий момент ВМС США поставлены 24 подлодки: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), "Хайман Дж.Риковер" (SSN-795), "Айова"(SSN-797), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791), "Монтана" (SSN-794) и (SSN-796) "Нью-Джерси", построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

