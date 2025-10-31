Войти
Трамп дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ЦАМТО, 30 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки.

"Я дал согласие на строительство для ВМС Республики Корея атомной подводной лодки", – сообщил Д.Трамп.

Президент уточнил, что Южная Корея построит свою первую АПЛ на верфи в Филадельфии (США).

"Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, в США", – написал Д.Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает "РИА Новости", действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. При этом Сеул давно заявлял об амбициях по разработке и строительству АПЛ.

"Наш военный союз силен, как никогда", – добавил Д.Трамп.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Персоны
Трамп Дональд
