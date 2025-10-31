Войти
Военное обозрение

Американский эксперт назвал сроки подготовки к новым ядерным испытаниям в США

Источник изображения: topwar.ru

В США начата подготовка к проведению первых после длительного перерыва ядерных испытаний. Как уже сообщало «Военное обозрение», возобновить проведение таких испытаний распорядился «главный миротворец планеты Земля» Дональд Трамп, заявив, что испытания будут проводиться «на равных с другими». Только «другие» ничего о готовности возобновить испытания ядерного оружия не говорили.

Оценивая распоряжение Трампа, директор американской ассоциации по контролю над вооружением Д.Кимбалл назвал примерные сроки, в течение которых испытания ЯО в США могут быть проведены. По его утверждению, для возвращения к проведению подземных ядерных взрывов США потребуется не менее трёх лет.

Кимбалл напомнил, что последние на данный момент ядерные испытания Соединённые Штаты Америки проводили в 1992 году и, по его утверждению, «к настоящему моменту утратили и технические и политические основания для осуществления тестовых ядерных взрывов».

Другие американские эксперты считают, что США серьёзно отстали от России и Китая в плане модернизации своего ядерного потенциала. Большое внимание в последние годы в США уделялось внедрению искусственного интеллекта в систему контроля ядерного арсенала. Однако какого-то внятного вывода о том, насколько такой контроль эффективен, к настоящему моменту нет.

В любом случае возобновление испытаний ядерного оружия в США откроет «ящик Пандоры», ведь и другие страны, обладающие ядерным арсеналом, не станут молча взирать на испытательные процессы, санкционированные Трампом.

Со своей стороны стоит отметить, что 3 года для подготовки к возобновлению испытаний ЯО - срок, который видится явно завышенным. У США немало возможностей, чтобы сократить этот срок в разы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
