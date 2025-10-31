Войти
Российские военные рассказали о преимуществах FPV-дронов "Молния"

478
0
0
Боевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские военные отметили преимущества применения FPV-дронов "Молния"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие "Бах" и "Шипс" рассказали об особенностях и преимуществах использовании FPV-дронов "Молния" в зоне проведения специальной военной операции, сообщило министерство обороны РФ.

"В этом блиндаже мы ведем сборку "Молний", подготавливаем их к боевой работе. Прошиваем, заряжаем уже боевую часть. "Молния" – это FPV-дрон самолетного типа. Очки, пульт, все тоже самое. В основном применяется по тыловым зонам, складам, также работаем по технике", – поделился особенностями работы на данном типе БПЛА командир расчета с позывным Бах.

Его сослуживец с позывным "Шипс" рассказал о преимуществах беспилотников типа "Молния". По его словам, данный тип БПЛА намного интереснее использовать при выполнении боевых задач.

"Обычный FPV-дрон при потере управления, при потере видео.... либо начинает набирать высоту и уходить просто вверх, либо просто падает камнем вниз...Данный дрон.... при помощи вспомогательных средств....при потере видео или управления в режиме Altitude Hold, то бишь автопилот своеобразный, продолжает свое движение непосредственно прямо по заданному направлению... Летит выше, видит больше, интереснее", - рассказал "Шипс".

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
