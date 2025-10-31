Эксперт Бабичев: радиационно защищенная электроника пригодится на Луне

Эксперт в области военной космонавтики отметил, что российские технологии, используемые ракетой "Буревестник" будут востребованы в перспективных лунных проектах и Роскосмоса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Устойчивые к радиации электронные компоненты, подобные тем, что функционируют на борту новейшей российской ракеты глобальной дальности "Буревестник", привлекательны для отечественной лунной программы, а также для партнеров РФ по освоению естественного спутника Земли. Такое мнение выразил ТАСС эксперт в области военной космонавтики Евгений Бабичев.

"Передовые российские технологии создания электроники, способной длительно работать рядом с ядерной топкой "Буревестника", будут востребованы и в перспективных лунных проектах и Роскосмоса, и наших партнеров", - сказал Бабичев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что радиационно защищенная электроника, используемая в ракете "Буревестник", уже используется в космических программах.

Он отметил, что современные научно-производственные возможности передовых космических держав позволяют "в обозримой перспективе" включить лунные ресурсы в индустриальный комплекс человечества, в конечном итоге даже достигнув рентабельности. Принципиальной проблемой на этом пути является надежность техники, которую не всегда есть возможность резервировать. "Пока в космосе и на Луне не появится собственной ремонтной инфраструктуры, электроника обязана быть безотказной - в том числе, когда речь идет о влиянии радиации", - подчеркнул эксперт.

Бабичев добавил, что основное пагубное влияние на Луне оказывают галактические и солнечные лучи, а также вторичное излучение, возникающее при взаимодействии частиц и лучей с лунным грунтом. Он напомнил, что суточная доза излучения на поверхности естественного спутника Земли почти в два раза превышает аналогичный показатель на борту МКС, и примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли. "С учетом больших затрат на доставку грузов на Луну, проблема надежности электронных компонентов таких миссий не менее значима, чем для межпланетных полетов", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что комплекс электронного оборудования для "Буревестника" лишь отражает достигнутый Россией уровень развития такого рода техники. "Чтобы прочувствовать сложность решенных проблем, нужно осознать, что все боевые и служебные системы ракеты расположены на минимальном расстоянии от работающего ядерного реактора большой мощности и имеют минимальную физическую защиту, ограниченную массо-габаритными характеристиками изделия", - добавил Бабичев.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".