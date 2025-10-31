Войти
Lenta.ru

В США назвали сроки создания «Золотого купола»

435
0
0
Фото: Liu Jie / Globallookpress.com
Фото: Liu Jie / Globallookpress.com.

WP: Создание системы ПРО «Золотой купол» займет не менее десяти лет

США понадобится не менее десяти лет для создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

По мнению экспертов, обойдется Вашингтону как минимум в триллион долларов, но даже этого будет недостаточно для обеспечения всеобъемлющей защиты, о которой заявляет американский президент Дональд Трамп.

Издание отмечает, что проект радикально изменит военную доктрину и приведет к дальнейшей милитаризации космоса. Как полагает Сет Моултон, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам от демократов, «Золотой купол» может оказаться одной из самых опасных идей Трампа.

В сентябре Пентагон завершил разработку завершил разработку проекта программы по созданию «Золотого купола». При этом, как писало агентство Bloomberg, военное ведомство отказалось предоставить какие-либо подробности о ее масштабах и стоимости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.10 13:02
  • 2
"Цифровая война" - новая реальность
  • 31.10 12:46
  • 11215
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.10 12:28
  • 30
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»
  • 30.10 23:56
  • 0
Об истинно-русской альтернативе ВОСР 1917 г.
  • 30.10 17:07
  • 61
МС-21 готовится к первому полету
  • 30.10 16:39
  • 2
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 30.10 15:26
  • 1
В Госдуме рассказали о способном уничтожать целые государства «Посейдоне»
  • 30.10 14:40
  • 1
Путин сообщил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»
  • 30.10 12:32
  • 2
Эксперт: у России есть самолеты быстрее, чем американский Х-59
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов