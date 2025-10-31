Вспышка «Молнии»: как дроны пробивают оборону ВСУ на красноармейском направлении

Операторы БПЛА самолетного типа 1-й Славянской бригады — о скрытности, боевых победах, борьбе с РЭБ и перехватчиками противника

БПЛА-камикадзе «Молния-2» стали одной из ключевых ударных сил наших подразделений на красноармейском направлении. Эти аппараты эффективно поражают вражеские укрепления, склады и скопления живой силы в ближнем тылу. При этом сами позиции беспилотных комплексов ожидаемо превратились в мишени номер один для всех огневых средств противника. «Известия» посетили расположение группы операторов «Молний-2» 1-й Славянской бригады группировки «Центр», где увидели процесс подготовки боевых бортов, а также работу техников и пилотов.

БПЛА-камикадзе «Молния-2» стали одной из ключевых ударных сил наших подразделений на красноармейском направлении. Эти аппараты эффективно поражают вражеские укрепления, склады и скопления живой силы в ближнем тылу. При этом сами позиции беспилотных комплексов ожидаемо превратились в мишени номер один для всех огневых средств противника. «Известия» посетили расположение группы операторов «Молний-2» 1-й Славянской бригады группировки «Центр», где увидели процесс подготовки боевых бортов, а также работу техников и пилотов.

Скрытная работа операторов

Путь к месту, откуда поднимаются в воздух наши беспилотники самолетного типа, поддерживающие наступление группировки «Центр», во многих местах прикрыт маскировочными сетями — защитой от вражеских дронов-камикадзе. Вдоль обочин расставлены посты воздушного наблюдения и антенны радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подъехав на предельной скорости к месту назначения, мы быстро прячем автомобиль и сразу направляемся в подземное укрытие. Встречи у дороги и прочие задержки давно в прошлом: транспорт может быть обнаружен с воздуха разведывательными БПЛА противника.

У входа в помещение на столе лежит «Молния», готовая к бою, с закрепленной противотанковой миной. В глубине видны ряды уже собранных аппаратов и ящики для их транспортировки. Техник с позывным Студент показывает модернизированный аппарат, обращая внимание на ключевые отличия второго поколения этого экономичного дрона от первого, с которым он работал ранее. После небольшой паузы Студент принимает по рации приказ о двухминутной готовности.

Студент с напарником тщательно обматывают скотчем боеприпас и подключают питание. Доложив о готовности, они ждут: пилоты сейчас согласовывают старт и завершают подготовку к вылету. По команде техники быстро выбегают, устанавливают дрон на катапульту, оперативно проводят проверку систем и, убедившись, что всё в порядке, тут же бегут обратно в укрытие.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Взлет беспилотника в небо наблюдают уже только пилоты через камеру вида «от первого лица». А в подвале следующий планер поступает на стол для установки необходимых для будущего полета деталей. Боеприпас для него будет закреплен лишь после того, как будет определена конкретная цель для следующего вылета.

— Когда поступает приказ о запуске, один боец выносит беспилотник, а второй ведет наблюдение за небом, нет ли там вражеских дронов. То же самое происходит во время проверки. Затем один заряжает катапульту, а другой снова наблюдает, — делится Студент, подчеркивая критическое значение скрытности и оперативности всех манипуляций.

«Молнией», запуск которой мы видели, управляют операторы с позывными Радистка, про которую ранее писали «Известия», и Золотой. Они сменяют друг друга на постах: один в FPV-очках непосредственно пилотирует машину, второй выступает в роли штурмана, контролируя изображение на мониторе, сверяя его с картой и поддерживая связь со «смежниками».

Борьба в эфире и тактическое преимущество

— Вылет прошел успешно, хоть и был достаточно сложным. Мы работаем на радиочастотах, и, если кто-то из противников использует ту же частоту, он может нас перебить. Это случилось и сейчас: уже на подходе к цели наш сигнал был заглушен вражеским «охотником». Но благодаря большому опыту в таких ситуациях мы сумели успешно завершить атаку, — рассказывает Радистка.

Массовому применению «Молний» противник пытается противопоставить квадрокоптеры-перехватчики. Борьба с ними идет на уровне маскировки видеосигнала и за счет различных приемов ухода в воздухе. Однако этот самолетный аппарат экономичен, имеет большой радиус действия, и противодействие ему обходится украинским формированиям относительно дорого, при этом не принося уверенного результата.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На другом командном пункте работает еще один экипаж «Молний» из состава 1-й Славянской бригады — под командованием Спартака. Пока командир готовится к нашему интервью, снимаем бронежилеты, чтобы немного отдохнуть в укрытии.

Разговор с бойцами сразу переходит на тему армейской формы и снаряжения. Один из них первым вспоминает печально известный «донецкий пиксель» — форму Народной милиции ДНР до ее интеграции в ВС РФ, знаменитую своим неудобством. Комнату наполняют истории о том, у кого и при каких обстоятельствах случались злоключения с этим камуфляжем в годы, предшествующие СВО.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Славянская бригада стала одним из первых отрядов ополчения, перешедших на полноценную военную структуру в 2014 году, а почетное наименование получила по месту создания — на основе защитников Славянска. После 11 лет боевых действий нечасто можно встретить собеседников, помнящих ту «старую Славянку», и наш разговор на некоторое время углубляется в воспоминания.

— «Молния» на тактическом уровне наносит противнику ощутимый урон. Она позволяет быстро реагировать и появляться там, где нас совсем не ждут. Это действенный помощник в наступлении: если мы работаем, продвижение войск идет успешнее, — говорит командир экипажа Спартак.

Победа над РЭБ и сложные цели

Он отмечает, что основной проблемой становится радиоэлектронная борьба, но автопилот и накопленный опыт обычно помогают преодолевать самые сложные зоны противодействия. Самолетная схема имеет преимущество перед квадрокоптерами: последние не способны планировать или продолжать движение при временной потере управления, а сразу падают.

— Для перехватчика поразить движущуюся цель крайне тяжело. Несколько раз им это удавалось, но это всегда сложная операция. Из стрелкового оружия сбить «Молнию» реально, только если она идет на малой высоте. Но опасные участки мы преодолеваем высоко, спускаясь лишь непосредственно перед атакой цели, — объясняет Спартак. Среди самых значимых трофеев его экипажа — пораженный бронетранспортер М113 производства США.

Цель было трудно обнаружить: на видео, которое демонстрирует «Спартак», БТР кажется едва заметной точкой, выдающей себя скорее за счет движения. Только при заходе на цель становится понятно, что это именно бронетехника. Поражение подвижных объектов с пикирования требует специальных навыков, это чувствуется даже по записи: маневры на скорости, когда мишень вдруг начинает быстро увеличиваться на экране, и в последние секунды борт докручивает точно в броню, хотя, казалось, уходил мимо.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сам Спартак — доброволец, с самого начала службы стремившийся попасть именно в подразделения БПЛА и конкретно в 1-ю бригаду.

— Я всё взвешивал, выбирал части и пришел к выводу: здесь воюют давно, эти люди научились сражаться и смогут меня обучить. Я смогу максимально быстро адаптироваться к текущей обстановке. Так и произошло, — говорит командир.

Наш отъезд с позиций приходится ускорить после доклада по рации о том, что дрон противника на управлении по оптоволокну атаковал дорогу. Решено не задерживаться, поскольку возможно появление следующих камикадзе. С пункта воздушного наблюдения, расположенного перед въездом на участок, боец показывает ставший общеизвестным жест — в небе дроны. Чуть дальше группа эвакуации на двух багги забирает с обочины своих товарищей, оставшихся без транспорта. Нам жестами показывают не останавливаться, дополнительная помощь не требуется. Как повторяют на все лады сейчас бойцы, техника — это расходный материал, главное, что люди живы.

Дмитрий Астрахань