Бросок «Пираньи»: убийца «Абрамсов» начал доставлять грузы на ЛБС

Новый дрон может организовать воздушный мост, снабжая провизией и боекомплектом части на передовой

Компания, разработавшая БПЛА, которым был уничтожен первый американский танк «Абрамс» в зоне СВО, запустила в серию новый FPV-дрон «Пиранья-20». Он способен не только оперативно доставлять бойцам провизию и боекомплект, но и выполнять задачи скрытного минирования. Им можно управлять как по оптоволокну, так и по радиоканалу. «Пиранья-20» способна доставлять до 30 кг груза. Эксперты считают, что такие дроны становятся спасательным кругом, поскольку позволяют обеспечить непрерывную поддержку подразделений, минуя опасные и уязвимые наземные маршруты.

Доставка воды и еды бойцам с помощью БПЛА

По своим характеристикам «Пиранья-20» близка к гражданским агродронам. Ее грузоподъемность — до 30 кг, скорость при полной загрузке — 50–60 км/ч, а без груза — 100 км/ч.

Основное предназначение дрона — логистика на передовой. Благодаря высокой грузоподъемности и скорости он способен стать заменой долгим и крайне опасным пешим и автомобильным маршрутам доставки воды, еды, боекомплекта и медикаментов.

Дрон СКБ «Пиранья» «Пиранья-20» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Плечо доставки провизии от транспортного узла до блиндажа иногда может составлять многие километры, а дорога — занимать у бойца полдня. А с приходом холодов этот процесс становится еще сложнее и дольше. Теперь на маршруте в таких хабах развернуты зарядные станции и несут дежурство операторы БПЛА, которые доставляют груз всего за 10 минут. Это сокращает время и повышает безопасность, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Дроном можно управлять как по радиоканалу, так и с помощью оптоволокна. Беспилотные аппараты, летящие по радиоканалу, обычно засекаются дрон-детекторами, и противник активирует комплексы радиоэлектронной борьбы. Использование же оптоволокна делает БЛПА невидимым для средств РЭР и РЭБ.

Кроме того, грузоподъемность в 30 кг открывает возможности для скрытного минирования, позволяя доставить и аккуратно разместить даже противотанковые мины.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин Источник изображения: iz.ru

— Дрон использует оптоволокно, чтобы долететь до позиций противника, заминировать территорию и вернуться обратно. Главное преимущество такого подхода в том, что при полете на оптоволокне невозможно перехватить видеосигнал, поэтому противник не узнает точное место закладки мины, — объяснил представитель компании. — Если оптоволокно оборвется в любой момент полета, дрон автоматически переключится на радиосигнал для продолжения выполнения задачи.

По его словам, в сравнении с известными аналогами, такими как «Баба-яга», «Пиранья-20» обладает существенными тактическими преимуществами. Большой вес и массивная конструкция делают «Бабу-ягу» медленной, шумной и издалека видимой мишенью. «Пиранья-20» быстрее и маневреннее, что значительно повышает ее выживаемость и эффективность на поле боя.

Непрерывное снабжение

По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, в условиях, когда противник ведет настоящую охоту за традиционными средствами снабжения, в первую очередь автотранспортом, а также делает приоритетной целью наземные роботизированные комплексы, грузоподъемные беспилотники приобретают статус эффективной и незаменимой альтернативы.

— На передовой противник целенаправленно стремится перерезать логистические трассы, используя артиллерию, мины или диверсионные группы. Тогда потребность в пополнении боекомплекта, медикаментов или воды возникает немедленно и является критической для удержания позиций, — объяснил он. — Снабжение также необходимо разведгруппам, которые действуют в отрыве или попали в засаду, чтобы продержаться до подхода основных подразделений.

Аналогичным образом и противник использует беспилотники для поддержки своих гарнизонов в оперативном окружении, напомнил эксперт. Это подтверждает необходимость грузовых дронов.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Военный эксперт Дмитрий Корнев отмечает, что 30 кг продовольствия достаточно для обеспечения суточным рационом около 30 человек (исходя из минимального расчета 1 кг еды на бойца).

— Это жизненно важная поддержка для подразделений, находящихся в оперативном отрыве, — рассказал он «Известиям». — Создание полноценной логистической сети на основе дронов — стратегическая задача. Это позволит обеспечить непрерывное снабжение, минуя опасные наземные маршруты, и радикально повысить устойчивость и автономность боевых групп на передовой.

Применение такого средства для скрытного минирования может быть крайне эффективным. По его словам, лучше использовать минные противопехотные заграждения. Несколько десятков таких мин позволяют оперативно и скрытно минировать ключевые тропы и участки местности, создавая минные ловушки и препятствуя перемещению противника. Этот метод является высокоточным и неожиданным, что гораздо важнее массовости.

Спасительная посылка

Примером необходимости таких дронов в зоне СВО служит история Закарии Алиева, позывной Смайлик. Этот боец три недели провел в одиночестве во вражеских окопах, перемещаясь между пулеметными точками, удерживая их и создавая видимость целого отряда. Противник бил по нему из танков, регулярно забрасывал минами с беспилотников, а вражеская пехота подходила на расстояние броска гранаты, но штурмовать не решалась.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Закария питался найденным луком, а воду собирал по каплям с полиэтилена. Наладить минимальное снабжение Смайлика удалось именно благодаря «воздушной дороге» — его заметили операторы осетинского отряда. Первым делом они прислали ему бутылку воды и записку: «Держись, брат!» Затем, используя беспилотник, показали ему безопасный путь к своим позициям.

Также в минувшем сентябре появились кадры, как другой наш боец получает сброшенную воду. Камера фиксирует его реакцию: он прижимает емкость к груди, целует ее, радостно машет дрону, а затем указывает на укрытие, где находятся его товарищи.

Корреспондент «Известий», регулярно работающий на позициях, неоднократно слышал, как военнослужащие по рации просят помощи с провизией и водой. Приходилось видеть, как операторы прикрепляют скотчем к FPV-дрону пару банок тушенки и полторашку воды (больше за один раз отправить невозможно). Поэтому высокая грузоподъемность БПЛА, безусловно, играет критически важную роль.

Юлия Леонова