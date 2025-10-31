Адмирал Попов оценил возможные последствия применения "Посейдона"

Адмирал Попов назвал возможные последствия применения "Посейдона" ужасающими

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подводный аппарат "Посейдон" по своему воздействию на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования и не имеет аналогов в мире, последствия его применения для противника будут ужасающими, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-командующий Северным флотом (1997-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании "Посейдона".

"Посейдон" по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения (для противника - ред.) - ужасающие", - сказал Попов.

Путин, комментируя аппарат "Посейдон", ранее заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится. Это безэкипажное подводное изделие с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки, носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени, отметил Путин. Способов перехвата не существует, сказал президент.

О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.