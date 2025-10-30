Войти
Медведев назвал аппарат «Посейдон» оружием Судного дня

Источник изображения: Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Подводный аппарат «Посейдон» можно считать настоящим оружием Судного дня. Об этом 29 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — написал он в своем канале в MAX.

Медведев также иронично поздравил «всех друзей России» с испытанием подводного аппарата.

Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний «Посейдона» ранее в этот день. Он отметил, что мощность подводного аппарата значительно превышает мощность перспективной межконтинентальной ракеты «Сармат». Президент сообщил, что в настоящее время не существует аналогов, которые превзошли бы российский «Посейдон» по скорости, глубине или способам перехвата. При этом реактор подводного аппарата в 100 раз меньше.


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что президент России внимательно отслеживал информацию об испытаниях подводного аппарата «Посейдон». Он добавил, что «Посейдон» — это абсолютно новые, прорывные технологии, которые могут получить использование в экономике.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Сармат МБР
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
